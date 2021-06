DAX – Warten auf die US-Inflationsdaten

Anzeige

Der DAX tritt seit gestern Mittag auf der Stelle und bewegt sich in einer sehr geringen Handelsspanne seitwärts, ohne nennenswerte Bewegungsimpulse. Auch am Freitagvormittag ändert sich daran bislang nichts. Am Nachmittag könnte sich dies allerdings …

Der DAX tritt seit gestern Mittag auf der Stelle und bewegt sich in einer sehr geringen Handelsspanne seitwärts, ohne nennenswerte Bewegungsimpulse. Auch am Freitagvormittag ändert sich daran bislang nichts. Am Nachmittag könnte sich dies allerdings …