DATRON gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2021 bekannt

- Erneut virtuelle Hauptversammlung erfolgreich durchgeführt

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,05 je Aktie beschlossen

- Ergebnisse der Ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG: Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit und über 94% Zustimmung gefasst



Mühltal, 25. Juni 2021 Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt das Ergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung 2021 bekannt. Die Gesellschaft führte am heutigen Tag erneut eine virtuelle ordentliche Hauptversammlung unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Milde durch.

Nach einem unternehmensweiten Rückblick zum Geschäftsjahr 2020 durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Arne Brüsch stellte der Vorstand Finanzen, Michael Daniel, die Finanzkennzahlen der DATRON AG vor. Im Anschluss stimmten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020 allen Tagesordnungspunkten mit der jeweils erforderlichen Mehrheit zu. Rund 80% des Grundkapitals der Gesellschaft nutzten die angebotenen Möglichkeiten zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit über 94 % Zustimmung oder mehr angenommen. Die DATRON AG wird die Dividende in Höhe von EUR 0,05 je Aktie in der kommenden Woche an die Aktionäre ausschütten.

"Das Geschäftsjahr 2020 hat die Welt und uns vor nie zuvor erlebte Herausforderungen gestellt. Im Laufe der CoronaPandemie haben wir alle sehr viel gelernt, insbesondere, dass die in dieser prekären Phase explizit angewandte nachhaltige Strategie der Führung auf Sicht für unser Gesamtunternehmen nachhaltig die richtige Entscheidung war. Auf Basis der vielfältigen Hürden, die es zu nehmen galt und immer noch gilt, und der dargestellten Ergebnisentwicklung sind EUR 0,05 pro Aktie eine adäquate Dividende. Wir danken unseren geschätzten Aktionären für ihre Treue in diesen schwierigen Zeiten, die auch unsere innovationskräftigen Mitarbeiter mit großer Loyalität und eisernem Durchhaltewillen gemeinsam mit uns bisher durchgestanden haben. Das gegenseitige Vertrauen gehört zu den zentralen Antriebsfedern für die positiven Entwicklungen in den kommenden Monaten.", kommentierte Dr. Arne Brüsch, CEO der DATRON AG, im Anschluss an die OnlineVeranstaltung.