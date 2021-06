Hasselt (ots) - Die Comfort Energy Group (CEG) will in Europa expandieren und

nimmt jetzt Deutschland als wichtigen neuen Markt in den Fokus. Dieser

strategische Schritt des Energie-Pioniers kommt nur einen Monat nach der

erfolgreichen Übernahme von Q8Mazout Belgien und Luxemburg. Als Marktführer im

Bereich flüssige Brennstoffe und andere Produkte und Dienstleistungen des

Energie-Lebenszyklus in Belgien und Luxemburg ist CEG der erste belgische

Energieversorger, der Brennstoffe klima-neutral liefert. CEG will dieses Angebot

auf Deutschland ausweiten.



Der Wärmesektor, verantwortlich für einen bedeutenden Anteil der jährlichen

Emission von Treibhausgasen, will die Klimaziele der Europäischen Union für 2050

erreichen helfen. Durchschnittlich heizen jedoch immer noch rund 20 Prozent der

deutschen Haushalte mit fossilen Brennstoffen. In einigen Regionen beträgt

dieser Anteil sogar bis zu 40 Prozent, da es bezahlbare Alternativen fehlen.

Laut CEG könnte der Einsatz von Biobrennstoffen beim Heizen bis zu 80 Prozent

der CO2-Emissionen einsparen. Comfort Energy möchte Teil einer schrittweise

erreichten nachhaltigen Zukunft sein, um die ehrgeizigen europäischen Ziele für

klima-neutrales Heizen bis 2050 zu erreichen.







marktübliche ölbefeuerte Heizkessel problemlos mit erneuerbaren Biobrennstoffen

funktionieren. Dabei greift CEG auf die Erfahrung und bewährten Testverfahren

des Deutschen Instituts für Wärme und Mobilität zurück. Biofuels können die

CO2-Emissionen schon bald um bis zu 80 Prozent senken.



"Wir haben ambitionierte Pläne für den europäischen Markt und wollen ein

nachhaltiger und preiswerter Partner der Energiewende in Europa sein", sagt

Stefan Baeten, Chief Executive Officer von Comfort Energy. "Wir wollen durch

Übernahmen weiter wachsen, um mehr in Forschung und Entwicklung investieren zu

können. Außerdem wollen wir Kunden zum Umstieg auf Biokraftstoffe bewegen. Das

können wir nur erreichen, wenn wir eine gewisse Größe am Markt haben.



Wir sind bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Unternehmen, die für eine

Akquisition in Deutschland infrage kommen. Deutschland ist ein sehr attraktiver

Markt für uns, der in Kundenstruktur und Werten vieler familiengeführter

Unternehmen Ähnlichkeiten mit Belgien hat. Wir können als Branche etwas bewegen,

wenn wir jetzt gemeinsam die richtigen Schritte unternehmen und uns zu einem

aktiven Teil einer klima-neutralen EU bis 2050 machen."



CEG stellt derzeit sein Angebot an Flüssigbrennstoffen schrittweise von fossilen

Brennstoffen auf Biofuels um. Deren Herstellung nutzt zunehmend recycelte Seite 2 ► Seite 1 von 2



Mithilfe von Investitionen in Forschung und Entwicklung will CEG zeigen, dassmarktübliche ölbefeuerte Heizkessel problemlos mit erneuerbaren Biobrennstoffenfunktionieren. Dabei greift CEG auf die Erfahrung und bewährten Testverfahrendes Deutschen Instituts für Wärme und Mobilität zurück. Biofuels können dieCO2-Emissionen schon bald um bis zu 80 Prozent senken."Wir haben ambitionierte Pläne für den europäischen Markt und wollen einnachhaltiger und preiswerter Partner der Energiewende in Europa sein", sagtStefan Baeten, Chief Executive Officer von Comfort Energy. "Wir wollen durchÜbernahmen weiter wachsen, um mehr in Forschung und Entwicklung investieren zukönnen. Außerdem wollen wir Kunden zum Umstieg auf Biokraftstoffe bewegen. Daskönnen wir nur erreichen, wenn wir eine gewisse Größe am Markt haben.Wir sind bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Unternehmen, die für eineAkquisition in Deutschland infrage kommen. Deutschland ist ein sehr attraktiverMarkt für uns, der in Kundenstruktur und Werten vieler familiengeführterUnternehmen Ähnlichkeiten mit Belgien hat. Wir können als Branche etwas bewegen,wenn wir jetzt gemeinsam die richtigen Schritte unternehmen und uns zu einemaktiven Teil einer klima-neutralen EU bis 2050 machen."CEG stellt derzeit sein Angebot an Flüssigbrennstoffen schrittweise von fossilenBrennstoffen auf Biofuels um. Deren Herstellung nutzt zunehmend recycelte