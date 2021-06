Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 28.06.2021 bis 02.07.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 28.06.2021



- (Nr. 300) Nominallohn-/Reallohnindex, 1. Quartal 2021 (Vierteljährliche

Verdiensterhebung)

- (Nr. 301) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 1.

Quartal 2021

- (Nr. 302) Außenhandelspreise, Mai 2021

- (Nr. 303) Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, Mai 2021

(experimenteller Frühindikator)

- (Nr. 304) Ärztedichte in Deutschland, Jahr 2020 sowie

Gesundheitspersonalrechnung, Jahr 2019



Dienstag, 29.06.2021





- (Nr. 305) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2021- (Nr. 306) Außen- und Binnenwanderungen, Jahr 2020- (Nr. 307) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 24.Kalenderwoche (im Laufe des Tages)- (Nr. 308) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2021 (im Laufe des Tages)- (Nr. 26) Zahl der Woche: Ausgaben der Haushalte für Kinder, Jahr 2018Mittwoch, 30.06.2021- (Nr. 309) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,Erwerbslosenquote), Mai 2021- (Nr. 310) Schlachttier- und Fleischuntersuchungsstatistik, Jahr 2020- (Nr. 311) Kirschernte, vorläufiges Ergebnis, Jahr 2021- (Nr. N 042) Aufstiegs-Bafög 2020: Geförderte Personen und gefragte BerufeDonnerstag,01.07.2021- (Nr. 312) Einzelhandel (Umsatz), Mai 2021- (Nr. 313) Zeitverwendungserhebungsgesetz tritt in Kraft- (Nr. 314) Anmeldungen von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz,Jahr 2020Freitag, 02.07.2021- (Nr. 315) Weinanbauflächen in Deutschland 2020, regionale Unterschiede undRebsorten- (Nr. N 043) Regionale Verteilung und Konzentration in der Viehhaltung, Jahre2010-2020 (endgültige Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4951885OTS: Statistisches Bundesamt