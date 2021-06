Berlin (ots) - Juni 2021: Neu oder doch lieber gebraucht? Die Zahlen vonDeutschlands größtem Reseller für gebrauchte Elektronik, reBuy, zeigen: Immermehr Konsumenten entscheiden sich für ein gebrauchtes Elektronikprodukt. Alleinim letzten Jahr verzeichnete reBuy ein Umsatzplus von 15 Prozent in seinerSmartphone-Sparte. Klarer Favorit in der Verbrauchergunst ist Apple mit seineniPhone-Modellen, gefolgt von Samsung und Huawei. Erkenntnis: Nicht die neuestenModelle landen am häufigsten im Warenkorb.Der Markt der gebrauchten Smartphones scheint fest in Apple-Hand zu sein - dieslassen zumindest die aktuellen Zahlen von reBuy, Deutschlands größtem Resellerfür gebrauchte Elektronik, vermuten. Grundlage für die Erhebung derTop-Five-Marken und der Top-15-Modelle bei gebrauchten Smartphones sind dieVerkaufszahlen des Resellers im letzten Geschäftsjahr, insgesamt bis zu 200.000Mobiltelefone. Das Top-Five-Markenranking führt Apple (107.000 verkaufteProdukte) an, gefolgt von Samsung (50.000 verkaufte Produkte) auf Platz zwei undHuawei, Sony und Xiaomi auf den Plätzen drei (16.000 Verkäufe), vier (4.000Verkäufe) und fünf (1.000 Verkäufe).