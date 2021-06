NFON berichtet auf Hauptversammlung über Wachstumsstrategie 2024 und strategische Partnerschaft mit WebRTC-Pionier

- Positive Geschäftsentwicklung und zunehmende Digitalisierung der Business-Kommunikation in 2020

- 2021 legt NFON die Basis, um in den kommenden Jahren von der geschärften Wachstumsstrategie 2024 zu profitieren

- Minderheitsbeteiligung an Meetecho erworben, einem international anerkannten Vordenker im Bereich WebRTC-Technologie

- Beteiligung ist klares Commitment zur unabhängigen Umsetzung der Unified Communication-Strategie der NFON Gruppe

München, 25. Juni 2021 - NFON, europäischer Anbieter für sprachzentrierte Business-Kommunikation aus der Cloud, hat gestern die Ordentliche Hauptversammlung 2021 erfolgreich abgehalten. Infolge der allgemeinen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wurde die Hauptversammlung virtuell durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft waren 9.042.413 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Briefwahlstimmen waren für 5.519.976 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen eingegangen. Zusammen entspricht dies einem Anteil der Präsenzstimmen von 87,9 % des Grundkapitals.

"Mit 87,9 % des Grundkapitals haben wir auf der diesjährigen Hauptversammlung die höchste Quote seit dem Börsengang verzeichnet - aus unserer Sicht ein klares Zeichen des regen Interesses an NFON, dem Thema Digitalisierung der Business-Kommunikation und unserem Geschäftsmodell. Wir haben uns über die zahlreichen Frageeinreichungen sowie den erneut sehr konstruktiven Dialog mit den Anleger-Schutzgemeinschaften gefreut und bedanken uns bei allen, die an diesem erfolgreichen Event mitgewirkt und teilgenommen haben," fasst Dr. Klaus von Rottkay, CEO der NFON Gruppe, zusammen.