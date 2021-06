Stop & Go BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO | Aller guten Dinge sind drei

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 22 Positionen. 16 Investments liegen im Plus, die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 45 Prozent. Diese Woche gibt es Handlungsbedarf bei diesen Positionen: Dauerläufer AMAZON und unsere beiden Neuempfehlungen KLÖCKNER, NOVAVAX.

Zunächst der Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Der NASDAQ100 konnte auch diese Woche wieder ein neues Allzeithoch markieren. DAX, DOW JONES und S&P500 gelang das hingegen nicht. Dafür zog die Volatilität deutlich an. Im DAX etwa gab es seit letztem Freitag gleich drei Tage mit mehr als 250 Punkten Tagesschwankung. Das ist deutlich mehr als in den Wochen zuvor. Fazit: Während die Technologiewerte wieder haussieren, gehen die Klassiker und Zykliker in eine volatile Seitwärtsbewegung über.