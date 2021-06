Systematisch bereitet sich Lakewood Exploration auf die Erkundung und Entwicklung der historischen Silbermine Silver Strand vor. Dazu gehört neben der Finanzierung auch ein starkes Team.

Da Lakewood sich zudem die Kassen mit einer Finanzierung in Höhe von 3,5 Mio. CAD (brutto) gefüllt hat, kann es also losgehen mit den Arbeiten auf dem Silver Strand-Projekt. Um für diese Aufgaben gerüstet zu sein, hat man das ohnehin bereits prominent besetzte Team noch einmal verstärkt und mit Morgan Lekstrom einen sehr erfahrenen Bergbauingenieur zum President des Unternehmens berufen. Er soll mit seiner Expertise die Entwicklung der historischen Silbermine Silver Strand im Minendistrikt Coeur d’Alene in Idaho unterstützen.

Lakewood Exploration (CSE LWD / WKN A3CN1X) ist noch nicht lange an der Börse und vielen Rohstoffanlegern vermutlich noch kein Begriff. Doch das dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern, nachdem man jetzt die Übernahme von Silver Hammer Mining und deren ehemals produzierender Silver Strand-Mine abgeschlossen hat.

Herr verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Bergbau und nahm dabei immer hochrangigere Positionen in den Bereichen Projekt-, Betriebs- und Konstruktionsmanagement ein. Dabei leitete er teilweise Teams von mehr als 100 Mitarbeitern. Eine seiner letzten Positionen war die des Engineering Managers auf Sabina Gold und Silvers Back River Marine Laydown-Projekt, wo er für Budget, Zeitplan und die ersten Phasen der Umsetzung verantwortlich war. Zuvor war der neue Lakewood-President zwei Jahre in Ghana tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Wiederbelebung der Untertagemine Prestea von Golden Star Resources spielte.

Darüber hinaus hat Herr Lekstrom zahlreiche Projekte erfolgreich durchgeführt, darunter die Entwicklung von Untertageelektrizitätssystemen und des Wartungsmanagements auf der Grasberg-Mine von Freeport McMoran in Indonesien und die Entwicklung von Minenschächten und Infrastruktur auf dem Oyu Tolgoi-Projekt in der Mongolei. Darüber hinaus hatte er verschiedene technische Rollen inne, z.B. auf dem Afton-Projekt von New Gold und an Vale Inco’s Thompson Manitoba-Standort.

Fazit: Die noch junge Lakewood Exploration stellt sich Schritt für Schritt und systematisch so auf, dass das Silver Strand-Projekt mit möglichst hoher Erfolgswahrscheinlichkeit angegangen werden kann. Dazu gehört neben ausreichenden Finanzmitteln natürlich auch ein starkes Team, das jetzt unserer Ansicht nach noch einmal sinnvoll verstärkt wurde. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Schritte!

Einen Überblick über die Chance, die das Silver Strand-Projekt für Lakewood Exploration darstellt, gibt es hier:

Lakewood Exploration übernimmt spannendes Projekt im Silver Valley



