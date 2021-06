(neu: Kurs, Analysten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starker Umsatzsprung von Nike in Nordamerika hat am Vorabend den Kurs der Aktie auf nie gesehene Höhen getrieben und am Freitagvormittag auch die Papiere von Adidas und Puma mit nach oben gezogen. Adidas stiegen an der Dax-Spitze um gut fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Bei Puma fiel der Aufschlag mit knapp zwei Prozent zwar etwas knapper aus, der Kurs erklomm dennoch ein Rekordhoch und überwand erstmals die 100-Euro-Marke.

Im späten US-Aktiengeschäft waren Nike sogar um 14 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern profitiert kräftig von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen in den USA. Der Umsatz in Nordamerika schoss im vergangenen Quartal um 141 Prozent auf knapp 5,4 Milliarden Dollar nach oben. Weltweit waren die Erlöse mit 12,3 Milliarden Dollar (10,3 Mrd Euro) fast doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen in drei Monaten 1,5 Milliarden Dollar.