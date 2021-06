Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Powercell den heutigen Handelstag. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel kostet damit nun 20,69 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 21,49 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die für Powercell bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

