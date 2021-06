EU-Gipfel nach zwei Tagen zu Ende gegangen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.06.2021, 13:08 | 25 | 0 | 0 25.06.2021, 13:08 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der zweitägige EU-Gipfel in Brüssel ist am Freitagmittag zu Ende gegangen. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter mit. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bis in die Nacht beraten hatten, trennten sich die Teilnehmer am Freitagmittag bereits nach wenigen Stunden. Themen waren die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Fortschritte bei der Bankenunion. In der Nacht hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf ein schärferes Vorgehen gegen künftige Rechtsbrüche Russlands geeinigt. Überschattet wurde der erste Gipfeltag von einem Streit über das neue ungarische Gesetz zur Homosexualität, das viele EU-Staaten scharf ablehnen./dhu/DP/eas







