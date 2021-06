"Land der behutsamen Veredelung" - auf dich wartet ein Sommer voller GENUSS - ANHÄNGE

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien/Langenlois (ots) - Kommunikationsoffensive und Gutschein-Aktion machenGusto auf kulinarischen Urlaub in Österreich.Kulinarik und Reisen ergänzen sich perfekt. Dieser Meinung sind auch AMA GENUSSREGION und die Österreich Werbung. Gemeinsam mit dem Partner Österreich WeinMarketing starten sie die Kommunikationsoffensive "Land der behutsamenVeredelung" und wollen damit heimischen Touristen und Gästen aus Deutschland dasLand und seine Produkte und Produzenten schmackhaft machen. Begleitet undverstärkt wird die Kommunikationsoffensive von einer österreichweitenGutschein-Aktion, die Lust auf regionale Spezialitäten machen soll. Dabei werdenWirte unterstützt, die bereits die freiwilligen Qualitäts- undHerkunftsrichtlinien des Gütesiegels AMA GENUSS REGION umsetzen. Bis EndeNovember werden 10.000 Gutscheine zu je 50 Euro verlost, die direkt bei AMAGENUSS REGION Wirten eingelöst werden können. Teilnahme ist unterwww.genussregionen.at/gewinnspiel (http://) möglich. Insgesamt werden gemeinsam2 Mio. Euro in die Kampagne mit Schwerpunkten im Sommer investiert."Jede Region in Österreich verfügt über Schmankerl und Spezialitäten, die unserekulinarische Identität bilden. Das verdanken wir unseren heimischenProduzentinnen und Produzenten, die mit Leidenschaft, Traditionsbewusstsein undinnovativen Ideen Produkte höchster Qualität erzeugen. Diese 'Künstler derbehutsamen Veredelung' wollen wir mit der langfristigen Kommunikationsoffensivemit Fokus auf den Sommer vor den Vorhang holen", erklärt Landwirtschafts- undTourismusministerin Elisabeth Köstinger und ergänzt: "Mein Ziel ist es,heimischen Gästen und internationalen Touristen Österreichs einzigartigeKulinarik noch schmackhafter zu machen. Mit dieser Kampagne wird uns dasgelingen. Genießen wir alle gemeinsam den Sommer und freuen wir uns auf eineunbeschwerte Zeit nach einem turbulenten Jahr. Auf uns wartet ein Sommer vollerGenuss. Ab heute bis Ende November verlosen wir daher tausende Genuss-Gutscheinemit einem Gesamtwert von 500.000 Euro. Die Gutscheine können direkt bei den AMAGENUSS REGION Wirten eingelöst werden. Damit unterstützen wir regionaleQualität!"AMA GENUSS REGION Gütesiegel garantiert Qualität und HerkunftAlle Betriebe, die im Rahmen des gemeinsamen Campaignings vorgestellt werden,nehmen am Gütesiegel AMA GENUSS REGION teil. Die Zertifizierung miteinheitlichen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien garantiert den Gästen undKunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurzeTransportwege und die stets frische Zubereitung der Speisen. "Ganz nach demMotto `Aus der Region. Für die Region. In die Welt.´ geht es uns bei dieser