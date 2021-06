Gesetz für höheren Frauenanteil in Vorständen passiert Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenpositionen in großen Unternehmen sollen künftig stärker mit Frauen besetzt werden. Am Freitag hat der Bundesrat das entsprechende "zweite Führungspositionen-Gesetz" passieren lassen, das der Bundestag vor zwei Wochen beschlossen hatte. In börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen müssen Nachbesetzungen in der Top-Management-Etage in Zukunft demnach so erfolgen, dass mindestens eine Frau im Vorstand vertreten ist.

"Eine Bestellung eines Vorstandsmitglieds unter Verstoß gegen dieses Beteiligungsgebot ist nichtig", heißt es im Gesetz. Andere börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen, die nicht unter die Vorgabe fallen, sollen begründen müssen, wenn sie für den Vorstand ohne Frauen planen - wenn sie also eine "Zielgröße Null" in ihren Berichten angeben. Geschieht das nicht, drohen Bußgelder. Mit dem Gesetz werden die Berichtspflichten für Unternehmen entsprechend verschärft.

Nach Angaben der Organisation Fidar (Frauen in die Aufsichtsräte), die sich seit Jahren für das Thema einsetzt und die Entwicklung der Besetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandsposten ständig verfolgt, fallen 66 Unternehmen unter die neue Vorgabe für einen Mindestanteil von Frauen im Vorstand. 24 davon haben demnach bisher keine Frau in der obersten Management-Etage. Nach Unterschrift durch den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann das Gesetz in Kraft treten./jr/DP/eas