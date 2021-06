Aufnahme der Bauarbeiten für die Erweiterung des Brita-Campus in Taunusstein (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Taunusstein/Berlin (ots) - Gemeinsam mit dem Taunussteiner Bürgermeister SandroZehner haben Markus Hankammer, Stefan Jonitz und Dr. Rüdiger Kraege alsGeschäftsführung von BRITA am 18. Juni 2021 den Baubeginn für die Erweiterungihrer Firmenzentrale eingeläutet. Das mittelständische Familienunternehmen,einer der weltweit führenden Experten für Trinkwasseroptimierung und-individualisierung, ist seit Jahrzehnten in der Region ansässig. BürgermeisterSandro Zehner freut sich über den Baubeginn: "Die Erweiterung des Hauptgebäudesvon BRITA ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Taunusstein. Wirsind froh, dass wir eine gute Lösung im Sinne der Stadtentwicklung, desBaurechts und für BRITA finden konnten und damit der Weg frei ist für dieerfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens in Taunusstein und für moderne,flexible Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."Pandemiebedingt war es ein virtueller, symbolischer Akt mit nur vierTeilnehmern.BRITA CEO Markus Hankammer führt aus: "BRITA war im Grunde schon nachhaltig,bevor der Begriff zum Modewort wurde. Ich nenne nur diese Stichworte:Recyclingfähigkeit unserer Kartusche seit Jahrzehnten, unsere eigeneRegenerierungsanlage, die uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet, diefrühzeitige Nutzung von Ökostrom an unseren Produktionsstandorten." In jüngsterZeit errichtete BRITA zudem eine neue Produktionsstätte in Bad Camberg, einnachhaltiger Vollholzbau, immer noch eine Rarität. Sein Kollege CSO Dr. RüdigerKraege ergänzt: "Und genau dieser konsequente Nachhaltigkeitsgedanke steht jetztim Mittelpunkt unserer Strategie." Passend zu der BRITA Vision "Wir wollen dieArt und Weise, wie Menschen Wasser trinken, nachhaltig verändern" hat dasUnternehmen zusätzlich zu Umsatz und Ergebnis eine weitere Kennzahl eingeführt,die kommuniziert werden wird. Ein Bestandteil davon bemisst, wie vielePlastikwasserflaschen BRITA bereits heute durch seine Produkte ersetzt. Derzeitsind es beeindruckende über 4 Milliarden Flaschen pro Jahr. Dieser Beitrag solljedoch weiter gesteigert werden, "denn," so Markus Hankammer, "wir wollenweiterhin zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit keinWiderspruch ist, sondern Hand in Hand gehen."Nachhaltig zukunftsorientiertDie Neubauten werden in ressourcenschonender Holzhybridbauweise - wegen desSchallschutzes in Kombination mit Beton - errichtet und mit intelligentenLowtech-Lösungen ausgestattet, die für eine hohe Energieeffizienz sorgen. MitArup als Generalplaner entsteht ein durchdacht nachhaltiges Projekt. StefanJonitz, CFO der BRITA Gruppe, der die Gesamtverantwortung für die