Die Scope Hamburg GmbH (nachfolgend Scope Hamburg genannt) bewertet das Rating der Grammer AG weiterhin mit BB+.

Hamburg (ots) - Der Ausblick wird von negativ auf stabil angehoben. Wesentliche Faktoren sind aus Sicht der Ratingagentur die Stabilisierung der Auftragslage sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.



Aus Sicht von Scope Hamburg verfügt die Grammer AG über ein leicht erhöhtes Geschäftsrisiko. Dabei berücksichtigt die Agentur die mittel- bis langfristig moderaten globalen Wachstumsperspektiven für Pkw und Nutzfahrzeuge, die Konjunktursensitivität des Geschäftsmodells sowie den sektortypischen hohen Wettbewerbs- und Innovationsdruck. Das Diversifikationsprofil wurde aus Sicht der Analysten durch die Integration von Toledo Molding & Die, Inc. (TMD) verbessert und der Marktzugang in den USA gestärkt. Das Unternehmen verfügt teilweise über Alleinstellungsmerkmale in seinen Kernmärkten, welche sich im Bereich der Offroad-Sitze über eine weltweit führende Marktstellung materialisieren und positiv in die Bewertung miteinfließt. Im PKW-Bereich gehört Grammer aus Sicht von Scope Hamburg zu den kleineren spezialisierten Anbietern unter den internationalen Systemzulieferern. Im Zuge des Managementwechsels erfolgte eine Weiterentwicklung der Strategie und Neuausrichtung der Organisation, mit Schwerpunkten in der Operational Excellence und Digitalisierung, was hinsichtlich des Strukturwandels in der Branche positiv gesehen wird. Der Kunden- und Auftragsbestand soll regional weiter diversifiziert und insbesondere der durch den chinesischen Mehrheitsaktionär Ningbo Jifeng privilegierte Zugang zum chinesischen Markt zukünftig stärker genutzt werden. Nach Umsetzung der eingeleiteten strategischen Maßnahmen erwarten die Analysten von Scope Hamburg, dass das Unternehmen zukünftig insgesamt robuster den erhöhten Sektorvolatilitäten entgegenwirken kann.

Nach Einschätzung der Ratingagentur ist das Finanzrisiko der Grammer AG weiterhin moderat bis leicht erhöht . Nach den ersten Umsetzungserfolgen aus der eingeleiteten Reorganisation in 2019 konnten die Ertragskraft und Rentabilität schrittweise wieder auf ein befriedigendes Niveau verbessert werden. Das Geschäftsjahr 2020 war stark durch pandemiebedingte Sondereinflüsse belastet. Korrespondierend mit der sich abzeichnenden zunehmenden Erholung der Konjunktur in den Kernmärkten sowie durch die in 2020 nochmal forcierten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung wird mittelfristig wieder eine Steigerung und Stabilisierung der Ertragskraft und Kennzahlen auf ein stark befriedigendes Niveau erwartet. Durch kapitalstärkende Maßnahmen konnte die Kapitalstruktur trotz der pandemiebedingten Herausforderungen und Geschäftsbeeinträchtigungen auf einem befriedigenden Niveau gehalten werden, was insgesamt positiv gesehen wird. Das Entschuldungspotenzial und die Zinsdeckungsrelationen stellten sich durch die pandemiebedingt abgeschwächte Ertragskraft aus Sicht der Analysten als schwach dar. Mittelfristig erwarten die Analysten wieder eine schrittweise Verbesserung der Kennzahlen auf ein für das Unternehmen typisches befriedigendes bis stark befriedigendes Niveau. Insgesamt verfügt Grammer aus Sicht von Scope Hamburg über eine mittelfristig solide Finanzierungsbasis und gute finanzielle Flexibilität.