Neu und größer Der Uhrenhersteller NOMOS Glashütte war einer der Vorreiter, nun wird die Demokratie-Initiative für die Wirtschaft BC4D fortgesetzt (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 25.06.2021, 13:35 | 22 | 0 | 0 25.06.2021, 13:35 |

mindestens zwei Jahre in größerem Rahmen weitergeführt und auf bis zu 100

Arbeitgeber und somit tausende Beschäftigte ausgeweitet. Das Programm, das

explizit Berufstätige in Fragen der digitalen Bürgerkultur schult, ist in

Deutschland bislang einzigartig.



Die Pressemeldung der gemeinsamen Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung,

des Institute for Strategic Dialogue (ISD Germany) und der Robert Bosch Stiftung

finden Sie hier (https://www.ghst.de/fileadmin/images/04_Pressebilder_und_Texte/

Pressemitteilungen/3_PM_BC4D_210621.pdf) .



Über NOMOS Glashütte



NOMOS Glashütte ist ein führender Hersteller feiner mechanischer Armbanduhren im

sächsischen Glashütte. Das Unternehmen engagiert sich seit Jahren aktiv für die

Stärkung der Demokratie.



Pressekontakt:



Florian M. Langenbucher

NOMOS Glashütte

Presseabteilung



+49 35053 404-480

mailto:pr@glashuette.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74432/4952113

OTS: NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG





