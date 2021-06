Heute herrscht Hochstimmung bei CureVac-Aktionären. So kann der Kurs satte rund drei Prozent zulegen. Damit verteuert sich das Papier auf nun 50,37 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Low bei 33,00 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 83,70 EUR eher auf Rot. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

Fazit: CureVac kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.