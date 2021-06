25.06.2021 / 13:44

Medienmitteilung



MorphoSys und Incyte geben positive CHMP-Stellungnahme zu Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom bekannt

- Im Fall der Zulassung würde Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid in der Europäischen Union eine wichtige neue Therapieoption für geeignete DLBCL-Patienten darstellen

- Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf Daten der Phase II-Studie L MIND, in der Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären DLBCL bei Erwachsenen untersucht wurde

PLANEGG/MÜNCHEN (Deutschland) und WILMINGTON, Delaware (USA) - 25. Juni 2021 -MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) und Incyte (NASDAQ: INCY) gaben heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) eine positive Stellungnahme zu Tafasitamab abgegeben hat. Darin empfiehlt der Ausschuss die bedingte Marktzulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Tafasitamab, für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL), für die eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) nicht infrage kommt.



"Die positive CHMP-Stellungnahme zu Tafasitamab ist ein entscheidender Schritt, um den dringenden medizinischen Bedarf der Patienten zu decken, die auf die initiale Therapie nicht ansprechen oder danach ein Rezidiv erleiden. Dies betrifft 30-40 % der Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL", sagte Dr. Steven Stein, Chief Medical Officer bei Incyte. "Nach der Zulassung von Tafasitamab durch die FDA (Food and Drug Administration) in den USA im Juli 2020 erwarten wir gespannt die Entscheidung der Europäischen Kommission und freuen uns darauf, diese neue Therapie geeigneten Patienten in Europa baldmöglichst zur Verfügung zu stellen."