Nebeus startet Angebot für kostenlose Bankkartentransaktionen

Michael Stroev, COO und Produktleiter bei Nebeus sagt: „Wir sind begeistert, dieses begrenzte Angebot auf unserer Plattform zu starten und hoffen, den Menschen zu zeigen, wie einfach es ist, mit Ihrer Kryptowährung auf Bargeld zuzugreifen und umgekehrt.

„Nebeus ist eine der wenigen Plattformen, die ihren Kunden die Möglichkeit bietet, mit Bankkarten Geld hinzuzufügen. Wir stellen fest, dass dieser bestehende Service sehr beliebt ist, da er es den Benutzern ermöglicht, den sich entwickelnden Kryptowährungsmarkt anzuzapfen, anstatt wertvolle Geschäftstage mit der Organisation von BACS-Überweisungen zu warten. Obendrein ist unser Null-Gebühren-Angebot genau die Art von Deal, die wir unseren neuen und bestehenden Benutzern gerne präsentieren."

Weitere Informationen finden Sie unter

www.nebeus.com

Hinweis für die Redaktion

Michael Stroev, COO und Produktleiter bei Nebeus, steht für Interviews oder Kommentare zur Verfügung.

Informationen zu Nebeus

Nebeus ist eine der führenden Kryptoplattformen in Europa mit der Mission, die Lücke zwischen Krypto und Bargeld zu schließen. Um dies zu erreichen, bietet Nebeus ein Ökosystem von sicheren und konformen Krypto- und Finanzprodukten und -dienstleistungen an, die es Kunden ermöglichen, ihre digitalen Vermögenswerte zu leihen, zu tauschen, zu verdienen und zu versichern. Nebeus wurde 2014 in England gegründet und ist hauptsächlich in Großbritannien und Europa tätig.

Die Zukunft von Nebeus

Wir sehen eine Welt ohne monetäre Grenzen, in der Menschen ihre Kryptowährung nutzen können, um alltägliche Waren und Dienstleistungen zu kaufen, ohne ihre Kryptowährung zu verkaufen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1550786/Nebeus.jpg

Für weitere Medieninformationen wenden Sie sich an:

nebeus@rooster.co.uk

+44 (0)7584 027638

Rooster. Wir sind pr.