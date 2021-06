Überprüfung der MSCI-Marktklassifizierungen 2021

„Es ist erfreulich zu sehen, dass die meisten Märkte, die zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vorübergehend ihre Zugänglichkeit eingeschränkt hatten, zum regulären Betrieb zurückgekehrt sind“, so Dr. Dimitris Melas, Global Head of Index Research and Product Development und Chairman des MSCI Index Policy Committee. „Bei den Märkten, die einige aufgrund von COVID-19 eingeführte Einschränkungen weiterhin aufrechterhalten und keine expliziten Vorgaben zum Zeitpunkt der Aufhebung dieser Maßnahmen bereitstellen, sind negative Auswirkungen auf ihre Marktzugänglichkeitsbeurteilung möglich.”

Neuklassifizierung des MSCI Argentina Index zum Status eines eigenständigen (Standalone) Marktes

MSCI gab heute bekannt, dass es den MSCI Argentina Index vom Status eines aufstrebenden (Emerging) zu dem eines eigenständigen (Standalone) Marktes im Zuge der halbjährlichen Indexüberprüfung (Semi‐Annual Index Review) im November 2021 umklassifizieren wird. „Seit September 2019 unterliegen internationale institutionelle Investoren den im argentinischen Aktienmarkt eingeführten Kapitalverkehrskontrollen“, so Craig Feldman, Global Head of Index Management Research und Mitglied des MSCI Index Policy Committee. „Auch wenn der MSCI Argentina Index weiterhin reproduzierbar ist, da nur ausländische Notierungen für die Aufnahme in den Index in Frage kommen, steht die anhaltende Schärfe der Kapitalverkehrskontrollen nicht im Einklang mit den Kriterien der Marktzugänglichkeit des MSCI Emerging Markets Index. Aus diesem Grund erfolgte die Neuklassifizierung des MSCI Argentina Index vom Status eines aufstrebenden zu dem eines eigenständigen Marktes.” Der Zugänglichkeitsbericht für Argentinien ist jetzt in den Bericht „MSCI 2021 Global Market Accessibility Review“ eingeflossen, der unter https://www.msci.com/market-classification verfügbar ist.

Beratung über die mögliche Neuklassifizierung des MSCI-Index für Pakistan vom aufstrebenden zum Grenzmarkt

MSCI meldete heute die Einleitung von Konsultationen über einen Vorschlag hinsichtlich einer möglichen Neuklassifizierung des MSCI-Index für Pakistan vom Status eines aufstrebenden zu dem eines Grenzmarktes (Frontier Markets-Status) im Zuge der halbjährlichen Indexüberprüfung im November 2021.