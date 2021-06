DEUTSCHE BANK belässt EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Halbjahreszahlen von 145 auf 170 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Luxusgüterbranche./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 06:43 / GMT