DEUTSCHE BANK belässt BASF SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Tim Jones

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Beteiligung am geplanten niederländischen Windpark Hollandse Kust Zuid des schwedischen Energieversorgers Vattenfall sei ein logischer Schritt, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ludwigshafener sicherten sich "grünen Strom" für ihre Produktion./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 06:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.