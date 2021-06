LIVEKINDLY Collective steigt in den Markt Chinas mit zwei neuen Marken ein, die von chinesischen Lebensmittelexperten exklusiv für chinesische Verbraucher entwickelt wurden

LIVEKINDLY Collective, ein Anbieter verschiedener Marken mit dem Potenzial, zu einem der weltweit größten Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel zu werden, meldete heute die Einführung der beiden neuen Flaggschiffmarken Giggling Pig 咯咭藸 [Ge Ji Zhu] und Happy Chicken 哈皮鸡 [Ha Pi Ji] in China. Diese beiden ersten von LIVEKINDLY Collective intern geschaffenen Marken sind auf den Geschmack der chinesischen Verbraucher abgestimmt und wurden lokal entwickelt und produziert.

LIVEKINDLY Collective introduces plant-based dumplings in China (Photo: Business Wire)

Die beiden neuen Marken beinhalten ein Portfolio von sieben innovativen pflanzlichen Produkten basierend auf beliebten chinesischen Gerichten, darunter pflanzliche Teigtaschen, mehrere Gerichte auf Pilzbasis und ein gewürztes Hackfleischgericht.

Die neuen Produkte werden ab dem 25. Juni in China angeboten. An die Generation Z gerichtet, nutzen die zwei Marken die beiden liebenswerten Cartoonfiguren Giggling Pig und Happy Chicken, deren Botschaft an die Verbraucher lautet, dass pflanzliche Lebensmittel einen tollen Geschmack, eine hervorragende Ernährung und eine moderne Variante der traditionellen Küche bieten. 2018 betrug der Beitrag pflanzlicher Lebensmittel zum chinesischen Markt dem Good Food Institute zufolge fast 1 Milliarde US-Dollar und er wird voraussichtlich um 20 bis 25 % jährlich wachsen.

„China zählt zu den spannendsten und strategischsten Märkten für die pflanzenbasierte Revolution und ist ein Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie“, sagte Kees Kruythoff, CEO und Chairman von LIVEKINDLY Collective. „Wir sind stolz auf die Markteinführung dieser neuen Flaggschiffmarken, die von chinesischen Experten für chinesische Verbraucher entwickelt und hergestellt wurden. Wir drücken es so aus: China für China und im eigenen Tempo Chinas.“

„Wir blicken auf ein phänomenales erstes Jahr zurück, in dem wir zu einem der drei höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel weltweit aufgestiegen sind“, sagte Roger Lienhard, Gründer und Executive Chairman der Blue Horizon Group und Gründer von LIVEKINDLY Collective. „Unser Portfolio und unser Modell sind global ausgerichtet und mit der Eröffnung unserer Niederlassung in China und den köstlichen neuen Produkten erscheint die Verwirklichung unserer Mission, pflanzenbasierte Lebensweise zur neuen Norm zu erheben, näher denn je.“