Asklepios benennt neue Regionalgeschäftsführer für die Region Bayern (FOTO)

- Johann Bachmeyer leitet künftig die Region Nord/Ost

- Felix Rauschek übernimmt die Region Süd/West



Die Asklepios Kliniken haben zum 1. August bzw. 1. September neue

Regionalgeschäftsführer für die Region Bayern berufen. Anlass ist die Berufung

von Dr. Joachim Ramming, der zum 1. August als Vorstandsvorsitzender zur

Mediclin AG wechselt. Dr. Ramming war bislang alleine für die Region Bayern

zuständig. Künftig wird diese Aufgabe an zwei Geschäftsführer übertragen, die

jeweils für eine Teilregion verantwortlich zeichnen. Johann Bachmeyer, mit

langjähriger Erfahrung als Geschäftsführer bei Asklepios und derzeit noch

Klinikgeschäftsführer für die Region Oberbayern bei den Schön Kliniken, wird

künftig die Region Nord/Ost Bayern mit den Kliniken Bad Abbach, Lindenlohe,

Burglengenfeld, Oberviechtach und Bad Griesbach als Regionalgeschäftsführer

leiten. Felix Rauschek übernimmt die Region Süd/West Bayern mit den Kliniken Bad

Tölz, Gauting und Lindau als Regionalgeschäftsführer. Er wird weiterhin operativ

für die Asklepios Klinik Bad Tölz verantwortlich zeichnen.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir langjährige und erfahrene Führungskräfte

aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit bei Asklepios

gewinnen konnten", sagt Marco Walker, Chief Operating Officer (COO) der

Asklepios Kliniken und für die Region als Konzerngeschäftsführer zuständig.

"Herr Bachmeyer und Herr Rauschek haben ihre operative Führungsstärke unter

Beweis gestellt, indem sie jeweils über viele Jahre erfolgreich Asklepios

Kliniken in Bayern geleitet haben und die Konzerngeschäftsführung ist daher

sicher, dass es auch künftig eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum

Wohle der Kliniken geben wird."





Johann Bachmeyer (43), der künftig als Regionalgeschäftsführer für die RegionBayern Nord/Ost für Asklepios Verantwortung trägt, ist seit Anfang 2020Klinikgeschäftsführer der Schön Kliniken für die Region Oberbayern. Zuvor war erseit Februar 2017 Geschäftsführer der Asklepios Klinik Bad Tölz. Der studierteBetriebswirt ist bereits seit 2006 für den Asklepios Konzern tätig, zunächst alsTrainee und dann als Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Parchim (ab August2010), Lindau (ab März 2014) und zuletzt (ab Februar 2017 bis Ende 2019) in BadTölz.Felix Rauschek (38), neuer Regionalgeschäftsführer bei Asklepios für die RegionBayern Süd/West, ist ebenfalls Diplom-Betriebswirt und startete seine Karrierebei Asklepios 2009 als Trainee, bevor er Anfang 2012 zum Klinikmanager imAsklepios Westklinikum Hamburg berufen wurde. Ab Mai 2015 trug er alsGeschäftsführer für die Asklepios Klinik Burglengenfeld Verantwortung, seitJanuar 2020 ist er Geschäftsführer der Asklepios Klinik in Bad Tölz.