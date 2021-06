Schweizer Electronic AG: Deutlich positives Wachstum für 2021 bestätigt

- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

- 71 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten

- Vorstand blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die Zukunft

Schramberg, 25. Juni 2021 - Die heutige Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand dieses Jahr Corona-bedingt erneut virtuell statt. Insgesamt waren 71 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Schweizer Electronic AG vertreten.

Geschäftsjahr 2020 / Ausblick

In ihren Reden blickten der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer und Finanzvorstand Marc Bunz auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurück. Neben dem Corona-bedingten Konjunktureinbruch, der Transformation innerhalb des größten Kundensegments "Automotive" und der Umsetzung eines umfangreichen Kostenreduktionsprogramms am Standort Schramberg war für SCHWEIZER das Hochfahren des neuen Hochtechnologiewerks in China zu bewältigen.

Der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer richtete seinen Blick in die Zukunft und unterstrich dabei die bereits eingeschlagene Wachstums- und Globalisierungsstrategie des Konzerns. Mit mittlerweile über 1000 Mitarbeitern, zwei Hochtechnologiewerken, einem starken Partnernetzwerk und einem innovativen Produktportfolio sei der Konzern sehr gut für die heutigen und zukünftigen Themen, wie der Wandel in der Mobilität und den technologischen Herausforderungen zur Erreichung von Klimazielen, positioniert.

Darüber hinaus berichtete Nicolas Schweizer über die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft in den USA und unterstrich somit die zunehmend globale Aufstellung als Basis für Wachstumschancen von SCHWEIZER.

Finanzvorstand Marc Bunz berichtete darüber hinaus detailliert über die Einwicklung des Konzerns im ersten Quartal 2021. Die wesentlichen Punkte im ersten Quartal waren, neben einer Erholung der Auftrags- und Umsatzsituation auf Vorkrisenniveau, die Belastung der Ertragssituation durch die planmäßigen Anlaufverluste des neuen Werks in China und den erfolgreichen Turnaround am Standort Schramberg.