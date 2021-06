STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Nike sprintet auf neues Allzeithoch

Der deutsche Leitindex muss am letzten Handelstag der Woche zunächst Verluste hinnehmen und verliert rund 0,1%. Deutlich gegen den Trend behaupten sich im DAX die Papiere von adidas. Die Aktie notiert über 5,5% fester an der Spitze: Sie kann von starken Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike profitieren. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am letzten Handelstag der Woche die Papiere von Siemens Energy. Zum Mittag gibt die Aktie rund 2,2% ab und notiert bei rund 25 Euro am DAX-Ende. 2. Nike (WKN 866993)

Gute Nachrichten für Nike-Aktionäre: Der Konzern aus Oregon legte gestern nach Handelsschluss in den USA starke Zahlen vor und konnte die Analystenerwartungen deutlich übertreffen. Vor allem das Online-Geschäft des Konzerns wächst rasant. Nike-Papiere sind auch in Stuttgart gefragt und markierten im frühen Handel bei rund 126 Euro ein neues Allzeithoch. 3. Daimler (WKN 710000)

Bei der Daimler-Aktie scheinen Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen. Die Papiere notieren rund 1,5% tiefer und gehören damit ebenfalls zu den Verlierern im deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf YouTube

Der Regulierungsdruck aus China schickt die Notierungen von Bitcoin & Co erneut auf Talfahrt. Was dahinter steckt und welche Neuigkeiten es beim Thema Besteuerung gibt verrät Richy in der neuen Börsenshow. Zudem diskutieren Conny und er wie (un)ruhig der Börsensommer werden könnte und welche Rolle Fed & EZB dabei spielen. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=EmiPaIKKjic