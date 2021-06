Experten diskutieren Erfolgsrezepte für den Alpentourismus der nächsten Generation

Innsbruck (ots) - Regelmäßig versammelt Markus Webhofer rund 30 führende

Touristiker aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol zum exklusiven

"Destination Excellence Circle"



Top-Experten der Branche diskutierten im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung in

Kitzbühel das Thema "Hello Future! Alpiner Tourismus der nächsten Generation" .

Dabei skizzierte Webhofer anhand sich abzeichnender Megatrends Erfolgsrezepte

für alpine Urlaubsregionen.





Megatrend 1: Ganzheitliche Nachhaltigkeit"Ein ganzheitlich nachhaltiger Lebensstil prägt den Tourismus der Zukunft", istWebhofer überzeugt. Nachhaltigkeit dürfe künftig kein Lippenbekenntnis mehrsein. Die Menschen verlangen nach ehrlichen Initiativen, die ein erfolgreichesWirtschaften im Einklang mit Natur und Menschen möglich macht.Megatrend 2: Gesundheit als Statussymbol"Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist ganzheitliche Gesundheit ins Zentrumder gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt", betont Webhofer. Fast neun vonzehn Deutschen fühlen sich von ihrer Arbeit gestresst, 50% der Deutschen fühlensich von Burnout bedroht. Im Urlaub wünscht sich der Gast konkrete Angebote, dieihn körperlich fitter machen, geistig anregen und gleichzeitig auch noch gut fürdie Seele sind.Megatrend 3: Die neue "Wir"-KulturEine neue "Wir"-Kultur und Abkehr vom selbstgefälligen Konsum sei überallspürbar und Konsum dürfe nicht mehr auf Kosten des Umfelds - sei es die Naturoder die Menschen - passieren, so Webhofer: "Es geht um ein gutes Gewissen beimErlebniskonsum!"Megatrend 4: Konnektivität"Die digitale Vernetzung verändert das Urlaubsverhalten", stellt Webhofer fest.Die Urlaubsform "Workation", also eine Kombination von Urlaub und Arbeit, bietedem Tourismus ganz neue Möglichkeiten. So könne eine Familie heute vielleichtvier anstatt bisher nur ein oder zwei Wochen auf Winterurlaub fahren.Besondere Regionen schaffen einzigartige UrlaubserlebnisseGesellschaftlichen Wandel zu interpretieren, daraus Angebote abzuleiten und sodie Einzigartigkeit und Besonderheit der eigenen Destinationsmarke erlebbar zumachen, sei der Schlüssel zum Erfolg. Webhofer: "Wer diese Fähigkeit beweist,kreiert nachhaltige 'Must-Sees' und 'Besuchermagneten'." Künftig gehe es abernicht darum, mehr Gäste anzuziehen, sondern die Verweildauer und damit auch dieWertschöpfung deutlich zu erhöhen.