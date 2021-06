JEFFERIES belässt Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 schwedische Kronen belassen. Seine jüngsten Gespräche mit den Lkw-Herstellern bestätigten eine anhaltend starke Nachfrage in Schlüsselmärkten, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo könnten Probleme in der Lieferkette jedoch die Gewinne im zweiten Quartal belasten./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 14:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 19:00 / ET





