Die Scope Hamburg GmbH (nachfolgend Scope Hamburg genannt) bewertet das Rating der Grammer AG weiterhin mit BB+.

Hamburg (ots) - Der Ausblick wird von negativ auf stabil angehoben. WesentlicheFaktoren sind aus Sicht der Ratingagentur die Stabilisierung der Auftragslagesowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.Aus Sicht von Scope Hamburg verfügt die Grammer AG über ein leicht erhöhtesGeschäftsrisiko. Dabei berücksichtigt die Agentur die mittel- bis langfristigmoderaten globalen Wachstumsperspektiven für Pkw und Nutzfahrzeuge, dieKonjunktursensitivität des Geschäftsmodells sowie den sektortypischen hohenWettbewerbs- und Innovationsdruck. Das Diversifikationsprofil wurde aus Sichtder Analysten durch die Integration von Toledo Molding & Die, Inc. (TMD)verbessert und der Marktzugang in den USA gestärkt. Das Unternehmen verfügtteilweise über Alleinstellungsmerkmale in seinen Kernmärkten, welche sich imBereich der Offroad-Sitze über eine weltweit führende Marktstellungmaterialisieren und positiv in die Bewertung miteinfließt. Im PKW-Bereich gehörtGrammer aus Sicht von Scope Hamburg zu den kleineren spezialisierten Anbieternunter den internationalen Systemzulieferern. Im Zuge des Managementwechselserfolgte eine Weiterentwicklung der Strategie und Neuausrichtung derOrganisation, mit Schwerpunkten in der Operational Excellence undDigitalisierung, was hinsichtlich des Strukturwandels in der Branche positivgesehen wird. Der Kunden- und Auftragsbestand soll regional weiterdiversifiziert und insbesondere der durch den chinesischen MehrheitsaktionärNingbo Jifeng privilegierte Zugang zum chinesischen Markt zukünftig stärkergenutzt werden. Nach Umsetzung der eingeleiteten strategischen Maßnahmenerwarten die Analysten von Scope Hamburg, dass das Unternehmen zukünftiginsgesamt robuster den erhöhten Sektorvolatilitäten entgegenwirken kann.Nach Einschätzung der Ratingagentur ist das Finanzrisiko der Grammer AGweiterhin moderat bis leicht erhöht . Nach den ersten Umsetzungserfolgen aus dereingeleiteten Reorganisation in 2019 konnten die Ertragskraft und Rentabilitätschrittweise wieder auf ein befriedigendes Niveau verbessert werden. DasGeschäftsjahr 2020 war stark durch pandemiebedingte Sondereinflüsse belastet.Korrespondierend mit der sich abzeichnenden zunehmenden Erholung der Konjunkturin den Kernmärkten sowie durch die in 2020 nochmal forcierten Maßnahmen zurKostensenkung und Effizienzsteigerung wird mittelfristig wieder eine Steigerungund Stabilisierung der Ertragskraft und Kennzahlen auf ein stark befriedigendesNiveau erwartet. Durch kapitalstärkende Maßnahmen konnte die Kapitalstrukturtrotz der pandemiebedingten Herausforderungen und Geschäftsbeeinträchtigungenauf einem befriedigenden Niveau gehalten werden, was insgesamt positiv gesehen