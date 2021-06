ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach dem Kapitalmarkttag zum Bereich BioSolutions auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Ziele des Chemiekonzerns bis 2030 in dieser Sparte hätten deutlich über den Konsenserwartungen gelegen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Einfluss der US-Sanktionen auf das chinesische Polysilizium-Angebot sei ungewiss./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 14:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------