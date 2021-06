AIDA Cruises eröffnet am 31. Juli die Kreuzfahrtsaison in Hamburg mit AIDAmar / AIDAsol startet am 16. Oktober zur ersten von drei großen Karibikreisen

Rostock (ots) - Am 31. Juli 2021 startet AIDA Cruises mit AIDAmar in die

Buchungsstart für die neuen Kreuzfahrten mit Reisebeginn ab 31. Juli bis 16.Oktober 2021 ist am 25. Juni 2021.Im Anschluss an die Saison im Norden nimmt AIDAmar im Rahmen einerWesteuropa-Reise Kurs auf ihre Winterdestination, die Kanarischen Inseln.Neu im Programm von AIDA Cruises ist eine 40-tägige Reise in die Karibik mitAIDAsol ab/bis Hamburg vom 16. Oktober bis 25. November 2021.Die ursprünglich mit AIDAvita geplanten 43-tägigen Reisen "Große KaribikWinterpause" ab/bis Hamburg mit Starttermin am 25. November 2021 und 7. Januar2022 finden ebenfalls mit AIDAsol statt.An Bord von AIDAmar und AIDAsol erwartet die Gäste ein vielfältigesUrlaubsprogramm von kulinarischen Highlights über mitreißendes Entertainment biszum Wellnesspaket. Die Restaurants bieten Menüs aus aller Welt sowie ausgewählteregionale Köstlichkeiten. Im Theatrium erleben AIDA Gäste Konzerte, Shows,Gastkünstler und Lektoren in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Körper und Seelefinden im Spa Ruhe und Entspannung.Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- undSicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalenGesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. AusführlicheInformationen auf http://www.aida.de/sichererurlaub .Mit dem AIDA Versprechen bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheitbei der Urlaubsplanung mit großzügigen Buchungsoptionen von der geringenAnzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das AIDA Versprechen ist imReisepreis für Neubuchungen bis zum 31. Juli 2021 bereits enthalten und gilt fürAbfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 /20 27 07 07 oder auf http://www.aida.de .Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitymailto:presse@aida.deBildmaterial auf http://www.aida.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55827/4952424OTS: AIDA Cruises