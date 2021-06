UBS belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der US-Konkurrent im Klebstoffe-Segment HB Fuller habe seine Zahlen zum zweiten Jahresviertel vorgelegt und im Quartalsvergleich von seiner Preisgestaltungsmacht sowie gestiegenen Volumina profitiert, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Henkel rechne er mit Gegenwind auf der Rohstoffseite, der die operative Marge des Klebstoff-Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte belasten dürfte./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 07:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.