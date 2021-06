Berliner CDU-Chef kritisiert 'Enteignungsphantasien von vorgestern'

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Landeschef Kai Wegner hat sich erneut deutlich gegen Enteignungen von großen Immobilienunternehmen ausgesprochen. Zu einem Neustart in der Wohnungspolitik passten Enteignungsphantasien von vorgestern nicht, teilte er am Freitag mit. "Sie schaffen nur weiteren Frust." Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat inzwischen mehr als 343 000 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt und geht davon aus, dass es zu einem Volksentscheid am 26. September kommen wird, wie sie am Freitag mitteilte. Sie setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu "vergesellschaften", also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen.

Wegner, Spitzenkandidat der CDU für die Abgeordnetenhauswahl im September, warnte, den Berlinerinnen und Berlinern drohten Miet- und Steuererhöhungen, um die Entschädigungszahlungen zu finanzieren. "Darum sagen wir weiterhin Nein zu Enteignungen."