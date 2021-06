Die Ausgründung der University of Cambridge Lucida Medical nimmt am Edison-Accelerator-Programm von GE Healthcare teil Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 25.06.2021, 16:22 | 2 | 0 | 0 25.06.2021, 16:22 | Das Cambridge-Start-up Lucida Medical gab heute bekannt, dass es an Edison Accelerator teilnehme - einem Programm, das von GE Healthcare in Zusammenarbeit mit der Innovationsorganisation Wayra UK entwickelt wurde, um technologisch fortschrittliche Unternehmen in der Anfangsphase bei der Entwicklung von KI-Anwendungen für den Gesundheitsbereich zu unterstützen. Die Teilnahme am Edison Accelerator-Programm ist für Lucida Medical ein wichtiger Schritt nach vorn, um sein Ziel zu erreichen, den Weg für die Krebsdiagnose mit einer Technologie zu revolutionieren, die Prostatakrebs durch die Analyse von Magnetresonanztomographien (MRI) zuverlässiger erkennt. Radiologen können somit Zeit sparen und Patienten die bestmögliche Diagnose und Behandlung erhalten. Prostatakrebs ist mit jährlich weltweit 1,4 Millionen diagnostizierten Fällen und 375.000 Toten die häufigste Krebsart bei Männern in Europa, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Die frühere und präzisere Erkennung rettet Leben. Edison Accelerator schafft für Start-ups, Forschungszentren, Krankenhäuser, Mediziner und Großunternehmen in der EMEA-Region einen Raum für Zusammenarbeit. Ziel des Programms ist es, offene Innovationen und die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu fördern. Lucida Medical wurde aufgrund seiner Pionierarbeit im Bereich der Prostatakrebserkennung und seines außergewöhnlichen Entwicklungsteams, das von Prof. Evis Sala und Dr. Antony Rix - zwei sehr erfahrenen Persönlichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und Medizintechnologie - geleitet wird, eingeladen, sich dem Edison-Accelerator-Programm anzuschließen. Durch die Teilnahme am Edison-Accelerator-Programm wird Lucida Medical: Betreuung bei problematischen Validierungen, geschäftlichen, regulatorischen und klinischen Validierungen sowie beim Einsatz erhalten,

an gemeinsamen Pilotprojekten zwischen Start-ups und Partnern aus dem Gesundheitswesen teilnehmen,

Unterstützung bei der Kundenakquise und Produktvalidierung erhalten,

Unterstützung bei der Anpassung, Integration und Einführung von Lösungen auf dem Edison-Markt erhalten,

Zugang zu der globalen Vertriebskraft und den Kunden von GE Healthcare in verschiedenen Märkten erhalten und

Unterstützung bei klinischen Studien und Vorbereitungen auf Zulassungen in Zielländern erhalten. Catherine Estrampes, Präsidentin und CEO, Europa, Naher Osten & Afrika, GE Healthcare, sagte: „Hinsichtlich der Zukunft der Innovationen wird es um den Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit im Gesundheitsökosystem gehen, zu dem Start-ups, Forschungszentren, Krankenhäusern und Mediziner zählen. Edison Accelerator bringt führende Technologieanbieter, Entwickler und wissenschaftliche Einrichtungen in einem einzigen, vernetzten Ökosystem zusammen, um von Beginn an wirklich etwas zu bewegen und die Resultate für Patienten zu verbessern.“ Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer