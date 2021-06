BERLIN (dpa-AFX) - Trotz steigender Impfquote müssen sich die Menschen in Deutschland wohl noch viele Monate auf die Einhaltung von Grundregeln zur Corona-Eindämmung wie das Maskentragen in Räumen einstellen. Darauf hat der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Bürger am Freitag eingestimmt. Impfungen alleine reichten nicht, um steigende Fallzahlen im Herbst zu vermeiden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte: "Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern." Testen, Abstand und Masken seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, "was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten", sagte sie nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Wieler sagte in Berlin: "Wir müssen die Basismaßnahmen weiter aufrecht erhalten." Dies in Kombination mit den Impfungen sei nötig, um härtere Maßnahmen wie Schließungen von Einrichtungen zu vermeiden. "Das Beispiel Israel zeigt, dass man es machen muss. Man muss beides weiter fahren." Dort gilt seit Freitag nach einer deutlichen Zunahme der Neuinfektionen erneut eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Diese war erst Mitte des Monats fast komplett aufgehoben worden. Die meisten Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der in Indien entdeckten, ansteckenderen Delta-Variante.

Deren Anteil wächst auch in Deutschland. In der zweiten Juni-Woche lag er nach jüngsten RKI-Zahlen bei 15 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass er heute schon höher sein wird", sagte Wieler. Delta verbreite sich noch schneller, "vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung." Durch vollständiges Impfen, behutsames Öffnen, Masketragen in Räumen, Abstandhalten und Hygiene seien auch diejenigen besser geschützt, die noch nicht geimpft seien oder noch nicht geimpft werden könnten - darunter auch viele Kinder.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: "Wir können den Sommer genießen, aber eben mit Vorsicht. Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgenherbst werden." Delta werde auch hierzulande die Oberhand gewinnen, dies sei eher eine Frage von Wochen als von Monaten. Es mache bei der Ausbreitung aber einen Unterschied, wie hoch die Zahl der Ansteckungen und die Impfquote seien. "Es liegt an uns", sagte Spahn. Er appellierte an alle Bürger, Impfangebote zu nutzen - auch Zweitimpfungen als vollen Schutz gegen Virusvarianten.