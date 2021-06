BERLIN (dpa-AFX) - Ein Volksentscheid über die Enteignung von großen Immobilienunternehmen in Berlin rückt näher. Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat dafür in den vergangenen vier Monaten nach eigenen Angaben 349 658 Unterschriften gesammelt. Angesichts der hohen Zahl gehe sie davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl am 26. September darüber abstimmen dürfen, teilte sie am Freitag mit. Die aktuelle Unterschriftenzahl gab die Initiative bei einer Kundgebung am Nachmittag vor der Senatsverwaltung für Inneres bekannt.

Der Erfolg der Unterschriftensammlung zeige, dass sehr viele Berlinerinnen und Berliner bezahlbaren Wohnraum in Gemeineigentum wollten, so Jenny Stupka, eine Sprecherin der Initiative. "Die Berlinerinnen und Berliner lassen sich nicht mit Symbolpolitik abspeisen."