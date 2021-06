Mitglied des Europäischen Parlaments Ismail Ertug besucht das Logistikzentrum von LKQ Europe in Sulzbach-Rosenberg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Arnd Franz, CEO von LKQ Europe, betonte LKQs Bekenntnis und Engagement zurNachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil der Unternehmensstrategie. LKQengagiert sich in Projekten, die sich positiv auf Kunden, Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie die Umwelt und Gesellschaft auswirken. Das Unternehmen hatsich verpflichtet, die CO2-Emissionen zu senken und seinen Beitrag zurErreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Im Hinblick auf denUmweltschutz innerhalb des operativen Geschäfts will LKQ Europe zu denfortschrittlichsten Unternehmen im europäischen Automotive Aftermarket zählen.Arnd Franz sprach auch die Bedeutung einer verbesserten gesetzlichen Regelungfür den Zugang zu im Fahrzeug generierten Daten an, um Fahrzeugdiagnose undvorausschauende Wartung für den Independent Aftermarket zu ermöglichen und umfaire Wettbewerbschancen für die Kfz-Servicebranche, innovative Geschäftsmodellesowie erschwingliche Mobilität für die Bürger in ganz Europa zu gewährleisten.Bei seinem Besuch in Sulzbach-Rosenberg betonte MdEP Ismail Ertug die Bedeutunginnovativer und nachhaltiger Mobilität und die Notwendigkeit ehrgeizigerer Zieleauf dem Weg zur Klimaneutralität in Europa: "Die Transformation unsererMobilität, des Transports und der Logistik ist notwendig, um nicht nur dieCO2-Reduktionsziele des europäischen Green Deals zu erreichen, sondern auch diesozialen Aspekte im Rahmen des Nachhaltigkeitsansatzes zu stärken. SmartMobility soll die Verkehrsströme in ganz Europa mit Hilfe von Digitalisierungund Automatisierung so effizient wie möglich gestalten. Dadurch könnenEmissionen, aber auch Staus reduziert werden. Darüber hinaus sind Regelungen fürüberarbeitete CO2-Standards für PKW und LKW und gleichzeitig eine verbesserteInfrastruktur für alternative Kraftstoffe und Ladestationen in Europa essenziellfür die weitere Verbreitung von emissionsfreien PKW und Nutzfahrzeugen."LKQ Europe hat ein hochmodernes Logistiknetzwerk implementiert, um Produkteeffizient auszuliefern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das Unternehmen