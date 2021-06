Bio-Gate meldet eine Veränderung im Vorstand: CTO Amir Al-Munajjed verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen. „In den vergangenen Jahren war er maßgeblich für die Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Medizintechnik verantwortlich”, so Bio-Gate am Freitag.Als neuer CTO und Technical Director solle Bernhard Kleffner die Aufgaben ab sofort übernehmen, kündigen die Nürnberger an. Kleffner war zuvor bereits ...