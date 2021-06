Anlegerverlag Bei dynaCERT fliegt heute der Deckel weg! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.06.2021, 17:32 | 30 | 0 | 0 25.06.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt dynaCERT den heutigen Handelstag. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 0,23 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu dynaCERT erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,21 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen. Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Für alle, die bei dynaCERT ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind. Fazit: Diese dynaCERT-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





