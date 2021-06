---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung, 25. Juni 2021



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



* Erfolgreiche Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital im geplanten Emissionsvolumen von CHF 27.0 Millionen



* Aktienkapital ab dem Vollzugsdatum per 30. Juni 2021 neu CHF 207.4 Millionen



* Neues Kapital wird zum weiteren Ausbau des bestehenden hochwertigen Immobilienportfolios eingesetzt



NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt heute bekannt, dass die Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital, welche unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre stattfand, im geplanten Emissionsvolumen erfolgreich umgesetzt werden konnte.



Der offizielle Bezugsrechtshandel fand vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021 an der SIX Swiss Exchange statt. Bei einem Bezugsverhältnis von 11:1 (elf Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von einer neuen Namenaktien) wurden bei Ablauf der Bezugsfrist am 25. Juni 2021 wie geplant insgesamt 642'619 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 42.05 je Namenaktie gezeichnet bzw. platziert. Die Kapitalerhöhung stiess erneut sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern auf grosses Interesse und in der Folge konnte das Aktionariat weiter ausgebaut werden.



Mit dem Erlös von rund CHF 27.0 Millionen aus der Kapitalerhöhung wird die NOVAVEST Real Estate AG ihre auf Wohnimmobilien in der Schweiz fokussierte Wachstumsstrategie fortführen und ihr bestehendes hochwertiges Immobilienportfolio weiter ausbauen.



Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt am 30. Juni 2021. Mit dem Vollzug der Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital der Gesellschaft neu CHF 207'437'574.60, eingeteilt in 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert von CHF 26.90 je Aktie. Der erste Handelstag der neu auszugebenden 642'619 Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist für den 1. Juli 2021 vorgesehen. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2021 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.