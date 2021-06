Anlegerverlag CureVac hält an der Zulassung fest! Ist diese Nachricht ein Kurstreiber? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.06.2021, 17:48 | 31 | 0 | 0 25.06.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wird die Aktie des Tübinger Impfstoff-Unternehmens CureVac nun zum großen Gewinner von Morgen? Nachdem der Impfstoff im Zulassungsverfahren lediglich eine Wirksamkeit von 47 Prozent nachweisen konnte, ist die Aktie tief in den Keller gefallen. Nun gibt es Nachrichten von der Hauptversammlung, dass man weiterforschen will und den Impfstoff durchboxen will! Empfehlung für Anleger: Trotz dieser Entwicklung sollten Anleger die Aktie jetzt aber nicht blind kaufen. Wir haben die CureVac-Aktie daher einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Einstiegsszenarien skizziert. Diese Analyse können Sie am heutigen Tag ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. In diese Aktie könnte jetzt richtig Feuer reinkommen. Denn nachdem der Kurs vor kurzem noch heftig abgestürzt war, ging es nun wieder steil nach oben. Diesen Kurs könnte man durchaus als perfekte Einstiegspunkt werten, so viel ist klar. Das Risiko dieser Aktie, gerade nach dem bekannt gewordenen Misserfolg, ist jedoch höher denn je! Wie kann man hier also planen? Planen ist bei dieser Aktie nämlich ein großes Problem! Niemand kann genau vorhersagen, ob die Impfstoffforschung wirksam sein wird oder eben nicht. Das ist der springende Punkt, an dem sich die Geister scheiden werden. Heute gibt es aber erstmal satte Gewinne, denn der Aktienwert steigert sich um 1,37 Prozent und 0,69 Euro auf starke 50,68 Euro und überspringt somit eine wichtige Marke! Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.





