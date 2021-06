25.06.2021 / 17:56 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR



Zürich, 25. Juni 2021 - Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) meldet heute einen aktualisierten Finanzausblick für 2021 aufgrund des vorübergehenden Nachfrage-rückgangs bei Windturbinenblättern in China und eines beschleunigten Nachfragerückgangs bei Balsa. Gurit hat entsprechende Restrukturierungsmassnahmen eingeleitet und verlegt einen Produktionsstandort. Darüber hinaus wird das Unternehmen organisatorische Anpassungen vornehmen und unterstreicht damit den Anspruch, sich gegenüber der Windturbinen-Industrie als kundenorientierter Lösungsanbieter zu profilieren.



Ausblick



Gurit aktualisiert seine Finanzprognose für das Jahr 2021. Das Unternehmen erwartet nun eine Erholung des chinesischen Windenergiemarktes nicht vor 2022 und beobachtet einen beschleunigten Rückgang bei der Nachfrage nach Balsaholz und anderen Nicht-PET-Kernmaterialien.



Für das Jahr 2021 rechnet Gurit mit einem Umsatz von rund CHF 500 Mio. und einer Betriebsgewinnmarge von rund 8% inklusive Restrukturierungskosten. Bereinigt um diese Einmalbelastungen ist weiterhin ein operatives Ergebnis in der Grössenordnung von 9 -11% zu erwarten. Nach dem Übergangsjahr 2021 geht Gurit davon aus, dass der Windmarkt wieder stark wachsen wird, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die langfristigen Verpflichtungen der Regierungen, Klimaneutralität zu erreichen.



Restrukturierung und Produktionsverlagerung als Antwort auf veränderte Märkte



Während das Unternehmen die Nachfrage-Abschwächung in China als nur vorübergehend einschätzt, scheint die Ablösung von Balsa durch PET eine dauerhafte Entwicklung. Gurit hat deshalb beschlossen, ihre Partnerschaft zur Produktion von Balsa in Indonesien zu beenden und den Betrieb in Ecuador zu restrukturieren und zu verkleinern.