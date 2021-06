Am 03.09.2021 um 09:30 Uhr wird die Gläubigerversammlung über die Annhame des Vergleichsvorschlags entscheiden

Das Amsterdamer Bezirksgericht entsprach einem Antrag Steinhoffs die Gläubigerversammlung, auf der über den Vergleichsvorschlag Steinhoff’s abgestimmt werden soll, vom 30.06.2021 auf den 03.09.2021 zu verlegen. Begründet wurde der Antrag mit der Vielzahl der eingereichten Forderungen und deren notwendige Prüfung, die entsprechende Zeit erfordere.

Vermutlich wird man seitens Steinhoff auch versuchen die gewonnene zeit für eine Einigung mit den wenigen, abe rstarken, verbliebenen Opponenten zu lösen: Neben dne in Südafrika klagenden Ex-Eigentümern von Tekki Town wären das in erster Linie die beiden Hamilton Entities, die u.a. in Amsterdam noch Klagen laufen haben, und beispielsweise die mit Seifert laufenden verhnadlungen zur Beilegung der Conforama-Streitigkeiten, die Steinhoff hofft mit weiteren 100 Mio EUR beilegen zu können ( Zuvor wurde bereits in 2016 ein Betrag von 147 Mio EUR an Seifert gezahlt). Aber es bleibt dabei: Basis für Lösungen dieser existentiellen Probleme sind operativ „laufende“ Geschäfte/Töchter.

Mattres Inc. und Greenlit Brands werden zu Gewinnmaschinen – beiden gelingt überzeugender Turn-Around!

Und dazu liegt jetzt der Halbjahresbericht zum 31.03.2021, ungeprüft, der Steinhoff International Holdings NV vor. Eins der positiven Highlights ist der extreme Ergebnisswing , der ehemals im Chapter 11 verfahren gerade noch mal geretteten Mattres Inc, an der Steinhoff immerhin noch rund 50 % hält. Den Rest musste man an Gläubiger abtreten, um das Unternehmen zu retten. Umstrukturiert, unter neuer, alter Vor-Steinhoff, Führung macht man so wieder kräftig Gewinne. Und auch Greenlit Brands gelang ein überzeugender Turn Around! Vorab Generelles, direkt danach Operatives.