Rainforest Resources, Inc. gibt auf Anfrage von OTC Markets eine Erklärung der Nichtbeteiligung ab und kommentiert die jüngsten Werbeaktivitäten

Miami, Florida, Vereinigte Staaten (23. Juni 2021) - Rainforest Resources, Inc. (das „Unternehmen“) (OTCQB:RRIF), der Spezialist für Agroforstwirtschaft und Entwickler von nachhaltigen Emissionszertifikaten sowie innovativen Gemeinschaftsgeschäften mit Bezug zum Regenwald, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der OTC Markets Group Inc. („OTC Markets“) aufmerksam gemacht und aufgefordert wurde, zu den jüngsten Werbeaktivitäten von Drittunternehmen bezüglich seiner Stammaktien Stellung zu nehmen.

Am 18. Juni 2021 übergab OTC Markets dem Unternehmen eine Kopie eines Artikels, der am 15. Juni 2021 (der „Artikel“) von einer Firma namens The Daily Financial (der „Herausgeber“) veröffentlicht worden war. Dem Unternehmen war die Existenz und der Inhalt des Artikels bis zum Erhalt der betreffenden Kopie am 18. Juni unbekannt.

In Beantwortung dieser Anfrage und nach einer internen Befragung der Geschäftsleitung kann das Unternehmen bestätigen, dass keiner seiner leitenden Angestellten, Direktoren oder Kontrollpersonen direkt oder indirekt an der Erstellung oder Verbreitung des Artikels bzw. der Aussendung von Werbematerialien beteiligt war. Das Unternehmen wurde auch nicht gebeten, redaktionelle Inhalte bereitzustellen bzw. hat diese auch nicht bereitgestellt. Darüber hinaus nahm das Unternehmen mit den von ihm beauftragten Fremddienstleistern Kontakt auf und kann ebenso bestätigen, dass keine dieser Organisationen direkt oder indirekt an der Erstellung oder Verbreitung des Artikels beteiligt war und weder gebeten wurde, redaktionelle Inhalte bereitzustellen, noch welche bereitgestellt hat.

Ebenfalls auf Anfrage von OTC Markets, und nach entsprechender Befragung der Geschäftsleitung, leitenden Angestellten, Direktoren, Mehrheitsaktionäre und Fremddienstleister kann das Unternehmen bestätigen, dass innerhalb der letzten 90 Tage keine Wertpapiere des Unternehmens von einer dieser Parteien gekauft oder verkauft wurden.

Weder im Artikel selbst noch auf der Webseite des Herausgebers finden sich andere Quellen oder Angaben als die Byline eines gewissen „Tim Kraimer“ sowie ein Verweis in den Nutzungsbedingungen der Webseite, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Webseite möglicherweise im Besitz, unter der Kontrolle oder mit einer als „realvaladvertising.com“ bekannten Firma verbunden ist. Der Artikel enthält offenbar einige grundlegende Fakten, die von der Webseite des Unternehmens und den bei OTC Markets eingereichten Unterlagen stammen, die allerdings mit zahlreichen falschen und/oder irreführenden Behauptungen und Spekulationen über das kurzfristige Aufwärtspotenzial der Aktien des Unternehmens vermischt wurden. Keine dieser Informationen wurde von der Geschäftsführung des Unternehmens bereitgestellt, geprüft oder bewertet. Anleger, die sich für das Unternehmen interessieren, sollten ihre Entscheidungen lediglich auf Grundlage der bei OTC Markets eingereichten Unterlagen sowie anderweitiger, direkt vom Unternehmen herausgegebener Unterlagen treffen; die Ansichten des Unternehmens werden von keinen anderen Aussagen widergespiegelt.