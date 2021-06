Ölpreise legen zu - Brent erstmals seit Herbst 2018 über 76 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben damit an den Höhenflug der vergangenen Handelstage angeknüpft. Erstmals seit Herbst 2018 stieg die Notierung für Rohöl aus der Nordsee über 76 US-Dollar je Barrel (159 Liter).

Am späten Nachmittag wurde Nordsee-Öl der Sorte Brent bei 76,06 US-Dollar gehandelt. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag und der höchste Preis seit Oktober 2018. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 75 Cent auf 74,05 Dollar. US-Öl verfehlte nur knapp einen neuen Höchststand seit gut zweieinhalb Jahren. In den vergangenen Handelstagen haben die Ölpreise oftmals mehrjährige Höchststände erreicht.