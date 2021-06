Man sollte also weiterhin einen Blick auf das Wertpapier des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers richten, denn es geht her momentan richtig ab. Auch wenn der Ruf von AstraZeneca in der Coronakrise massiv gelitten hat, muss man einfach zugute halten, dass enorme Umsätze mit dem Impfstoff eingefahren wurden! Das ist nicht zu verachten und stützt den Kurs!

Daher weht nämlich auch der Wind bei der aktuellen Entwicklung der Aktie. Diese startet massiv durch und ist kaum noch zu bremsen. Es scheint auch so, als sei die Aktie noch lange nicht am Ende! Hier geht einiges, das sieht man. Denn auch heute kann man gegenüber dem Vortag ein Plus von 0,56 Prozent und 0,55 Euro einfahren. Dadurch wird die Aktie auf 98,58 Euro beflügelt!

Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!