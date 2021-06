Seit grob Mitte letzten Jahres schwankt die Aktie des US-Streaminganbieters Netflix zwischen den Kursmarken von 458,60 und 575,37 US-Dollar grob seitwärts und lässt mit eindeutigen Handelsansätzen auf sich warten. Sehr kurzzeitig orientierte Anleger kamen in derartigen Phasen voll auf ihre Kosten, das Nachsehen hatten alle, die eine langfristige Strategie verfolgen. Nach dem jüngsten Trendwechsel können nun wieder Swing-Trader ein Investment wagen, später vielleicht auch die übrigen Investoren.

Über lang oder kurz bullisch

Vom aktuellen Kursniveau aus lässt sich bei der Netflix-Aktie Kurspotenzial zunächst an 529,84 US-Dollar, darüber sogar an 538,53 US-Dollar ableiten. Letzte Station dürfte aber die Begrenzung um 575,37 US-Dollar darstellen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst bei einem nachhaltigen Bruch und Verlassen der seit Sommer letzten Jahres laufenden Handelsspanne mit einem Kursrutsch unter 458,60 US-Dollar ergeben. In diesem Fall müssten folglich Abschläge auf 420,00 und darunter sogar 384,76 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.