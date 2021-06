PHW-Gruppe begrüßt Vorstoß zum Ausbau der Haltungsstufe 3 für mehr Tierwohl (FOTO)

Rechterfeld (ots) - Das heute bekannt gewordene "Tierwohlversprechen" von ALDI

für Frischfleisch begrüßen wir ausdrücklich. Als Pionier und führender Anbieter

von Geflügelfleisch aus Tierwohlprogrammen, u.a. der Haltungsstufe 3, bekräftigt

dieser Ansatz unsere jahrelangen fundierten Bestrebungen nachhaltiger

Aufzuchtprogramme. Bereits seit mehr als 20 Jahren bemühen wir uns um

alternative Haltungskonzepte wie zum Beispiel WIESENHOF Privathof-Geflügel,

Beter Leven, Gildehoen, Kip van Morgen, DONAUTAL Premium (Schweizer

Tierschutzstandard) und die Initiative Tierwohl. "Um den Ausbau der

Haltungsstufe 3 schnellstmöglich vorantreiben zu können, werden bestehende

Ställe umgebaut und mit Wintergärten ausgestattet werden müssen. Die PHW-Gruppe

fordert deshalb eine zügige Genehmigung von Stallumbauten sowie -neubauten für

ein Mehr an Tierwohl und von der Politik die damit verbundenen eventuell

notwendigen Anpassungen des Baurechts. Umbaupläne dürfen nicht an bürokratischen

Hemmnissen scheitern", betont Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der

PHW-Gruppe. "Es ist hierbei zusätzlich wichtig, weniger regulierte Märkte nicht

aus dem Blick zu verlieren, um erhöhten Importen aus Drittländern

entgegenzuwirken."



Zum Hintergrund:





Die PHW-Gruppe mit seiner Geflügelmarke Wiesenhof beschäftigt sich schon seitvielen Jahren mit der Entwicklung alternativer Tierhaltungsformen. Es hat daherfür Wiesenhof eine lange Tradition, dem Verbraucher ein vielfältigesProduktsortiment anzubieten, das aktuelle Trends aufnimmt und weiterentwickelt:Vor gut 20 Jahren hat das Unternehmen Bio-Geflügel und Weidehähnchen ausAuslaufhaltung auf den Markt gebracht - und das lange vor dem eigentlichenBio-Boom. Diese Entwicklung markiert den Startschuss für Wiesenhof, Geflügel ausalternativen Haltungskonzepten anzubieten und damit dem Verbraucher dieMöglichkeit zu geben, sich bewusst für ein bestimmtes Tierhaltungskonzept zuentscheiden. Um dem steigenden Anspruch der Verbraucher an Tierschutz undTierwohlthemen nachzukommen, hat Wiesenhof 2011 das Konzept Privathof-Geflügeleingeführt, das mit der Einstiegstufe des Tierschutzlabels des DeutschenTierschutzbundes gekennzeichnet ist (entspricht Haltungsstufe 3) und sichzwischen konventionell und biologisch erzeugten Geflügelfleisch bewegt.Gemeinsam mit dem Institut für Tierschutz, Tierhaltung und Tierhygiene derTiermedizinischen Fakultät der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) München undim Austausch mit Experten des Deutschen Tierschutzbundes hat Wiesenhof dasKonzept ab Mitte 2010 entwickelt und seinen bisherigen erworbenenErfahrungsschatz aus den früheren beiden alternativen Haltungskonzeptenmiteinfließen lassen.Wiesenhof Privathof-Geflügel wurde von Prof. Michael Erhard, Leiter desLehrstuhls, und seinem Forscherteam begleitet. Im Rahmen einer umfangreichen undlangfristig angelegten Studie wurden Kameras im Stall installiert, um dieVerhaltensweisen der Hähnchen zu dokumentieren, zu prüfen und anschließendauszuwerten. Die Wissenschaftler sind zu dem Ergebnis gekommen, dass mit der beiPrivathof eingesetzten Besatzdichte und den angebotenenBeschäftigungsmöglichkeiten sowohl eine tierschutzgerechte als auchwirtschaftliche und verbraucherfreundliche Masthühnerhaltung möglich ist.Die wichtigsten Kriterien sind neben einer vom Deutschen Tierschutzbundzugelassenen langsamer wachsenden Rasse, die längere Aufzuchtdauer der Hähnchenund die geringere Besatzdichte. Zudem gibt es Rückzugsmöglichkeiten: Die Tiereleben in weiträumigen Offenställen oder Ställen mit Wintergarten mit Tageslichtund einem natürlichen Tag- und Nachtrhythmus. Strohballen, Picksteine undSitzstangen im Stall geben den Tieren die Möglichkeit, ihre natürlichenVerhaltensweisen auszuleben. Seit 2015 tragen alle Privathof-Produkte zusätzlichdas Label "Ohne Gentechnik" des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.(VLOG).Unter http://www.wiesenhof-privathof.de finden Interessierte umfangreicheInformationen zu dem Konzept, zu den Privathof-Landwirten und den Höfen. WeitereInformationen zur PHW-Gruppe finden Sie unter http://www.phw-gruppe.de .