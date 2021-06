Advent Technologies schließt endgültigen Vertrag zum Erwerb des Brennstoffzellen-Geschäfts der fischer group

Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) („Advent“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen endgültige Vertrag über den Erwerb des Brennstoffzellengeschäfts der fischer group für einen Gesamtbetrag von 52 Mio. Euro in bar und Aktien abgeschlossen hat. Zu diesen Unternehmen gehören Serenergy A/S, („SerEnergy“) mit Sitz in Aalborg, Dänemark, und fischer eco solutions GmbH , („FES“) mit Sitz in Achern, Deutschland.

Advent Technologies Enters Into Definitive Agreement to Acquire the Fuel Cell Systems Businesses of fischer Group (Photo: Business Wire)

SerEnergy ist ein weltweit führender Hersteller der Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellentechnik („HT-PEM“) und hat in den 15 Jahren seines Bestehens Tausende Systeme rund um den Globus ausgeliefert. Das Unternehmen beschäftigt 75 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung („F&E“), Produktion, Montage und Vertrieb, die alle über ein einzigartiges Know-how auf dem Gebiet der Hochtemperatur-Brennstoffzellensysteme verfügen. SerEnergy betreibt Niederlassungen in Aalborg, Dänemark (55 Mitarbeiter), und in Manila, Philippinen (20 Mitarbeiter).

FES montiert und testet Brennstoffzellen-Stacks und fertigt kritische Brennstoffzellenkomponenten, einschließlich Membran-Elektroden-Einheiten („MEAs“), Bipolarplatten und Reformern. FES betreibt eine Anlage auf dem Campus der fischer group in Achern, Deutschland, und diese Anlage wird nach Abschluss der Transaktion an Advent vermietet. Alle 17 Mitarbeiter von FES und sowie alle SerEnergy in Dänemark und auf den Philippinen werden von Advent übernommen.

„Wir freuen uns über den zwischen Advent und der Fischer-Familie geschlossenen Vertrag, der einige der weltweit führenden Anbieter von Hochtemperatur-Brennstoffzellen in unser Unternehmen integrieren und zu unserer Geschäftsdynamik beitragen wird“, so Dr. Vasilis Gregoriou, Chairman und CEO von Advent Technologies Holdings, Inc. „Wir sehen einer engen Zusammenarbeit mit den Teams von SerEnergy und FES in den kommenden Wochen mit Spannung entgegen, während wir auf den Abschluss der Transaktion hinarbeiten. Die Transaktion soll die Umsetzung unseres Geschäftsplans beschleunigen und die wachsende Umsatzbasis von Advent im Bereich der kompletten Brennstoffzellen-Stacks und -systeme erweitern. Gemeinsam bieten wir eine Plattform, um die schnell wachsende Nachfrage nach alternativen Energien auf der ganzen Welt zu befriedigen. Diese Transaktion steht in vollem Einklang mit unserem Geschäftsfokus ‚Any Fuel. Anywhere‘. Zusammen mit der bereits abgeschlossenen Akquisition von UltraCell wird Advent somit zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Produktion von Brennstoffzellensystemen für den dezentralen und netzunabhängigen Energiemarkt. Nach Abschluss der Transaktion werden wir weitere Details über diese strategische Investition und unser Konzept zur Integration der SerEnergy- und FES-Teams in die breitere Advent-Familie bekannt geben.“