C.H. Robinson helps renewable-energy companies manage the supply chain and logistics for complex projects in some of the most remote places on Earth. (Photo: Business Wire)

Im Wettlauf gegen den Klimawandel verzeichnet C.H. Robinson einen 654-prozentigen Zuwachs im Geschäft mit erneuerbaren Energien, während der boomende Sektor für umweltfreundliche Energielösungen mit fünf wichtigen logistischen Herausforderungen konfrontiert ist

In einer Zeit, in der sich die Staats- und Regierungschefs der Welt ehrgeizige Ziele im Kampf gegen den Klimawandel setzen, erzielt das globale Logistikunternehmen C.H. Robinson ein dreistelliges Wachstum in seinem Logistikgeschäft für erneuerbare Energien und hilft der Branche, fünf zentrale Herausforderungen zu meistern. Die Deckung der Nachfrage nach Wind- und Solarenergie ist nicht nur von der Überwindung der heutigen Störungen in der globalen Lieferkette abhängig, sondern auch von der Reduzierung von Risiken, Schäden, Komplexität und Kosten, die mit Projekten einhergehen, die sich bis in einige der entlegensten Orte der Erde erstrecken.

C.H. Robinson, ein Unternehmen, das den Transport und die Logistik für erneuerbare Energien von der Herstellung über die Installation bis hin zum Recycling managt, konnte sein Geschäft mit erneuerbaren Energien in nur drei Jahren weltweit um 654 % steigern. Durch diese Arbeiten werden 14.000 Megawatt Energie erzeugt – genug Solarenergie, um 1,73 Millionen Elektroautos aufzuladen, und genug Windenergie, um eine Stadt von der Größe Londons vier Monate lang zu versorgen.

Das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien wird durch die 194 Nationen des Pariser Klimaabkommens, die sich zur Reduzierung von Treibhausgasen verpflichtet haben, durch technische Fortschritte, die die Kosten für erneuerbare Energien im Vergleich zu fossilen Brennstoffen reduzieren, sowie durch Energieversorger und die Wirtschaft, die verstärkt in saubere Energiequellen investieren, vorangetrieben. Auch steuerliche Anreize in den USA haben neue Investoren angezogen. Die jüngste Fortsetzung dieser Steuervorteile und der Vorschlag der Biden-Administration, 2 Billionen USD in klimarelevante Ausgaben zu investieren, werden den US-Markt in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter antreiben. Weltweit wird erwartet, dass die Investitionen in diesem Sektor um das Siebenfache wachsen und im Jahr 2025 2,15 Billionen USD erreichen werden.